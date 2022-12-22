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НовостиПолитика22 декабря 2022 11:13

Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации

Генерал проверил позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации Фото: пресс-служба Минобороны России

Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации Фото: пресс-служба Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу провел инспекцию подразделений группировки Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны.

«Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. В ходе заслушивания командиров подразделений Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется в сообщении, глава Минобороны России проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи. В ходе инспекции он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за выполнение задач спецоперации. Кроме того, генерал поздравил российских военных с наступающим Новым годом и призвал их «не суетиться», добавили в Минобороны.

Напомним, в начале ноября Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин побывал в зоне спецоперации и пообщался с командующими войск.