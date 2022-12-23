Бирюков: В Новой Москве благоустройство возле станции МЦД-4 «Кокошкино» готово на 85%

Московские центральные диаметры продолжают расширяться. Для пассажиров готовят будущие станции. Одна из них - «Кокошкино» МЦД-4 в Новой Москве. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, сейчас здесь улучшается транспортная и пешеходная доступность станции.

«По проекту выполнено 85% от общего объема запланированных работ, - отметил заммэра. - С открытием станции значительно увеличится число пешеходов на соседних улицах, поэтому основная задача - сделать прилегающую территорию комфортной и обустроить удобные маршруты от жилой застройки».

По его словам, благоустройство проводится сразу на нескольких улицах - Школьная, Учительская, Железнодорожная и Дачная.

КОНКРЕТНО

Около «Кокошкино» МЦД-4:

- воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию;

- проложили дополнительную водосточную сеть;

- завершают обустройство тротуаров - их расширили и поставили пандусы;

- на финишной прямой - замена асфальтобетонного покрытия проезжей части;

- подключат более 100 фонарей и уличных торшеров;

- на пешеходных переходах смонтируют 84 опоры контрастного освещения;

- для пассажиров наземки поставят 13 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

В следующем году в районе северного вестибюля станции появятся разворотный круг для наземного городского пассажирского транспорта и плоскостная парковка.

Полностью благоустройство около станции МЦД-4 «Кокошкино» завершат летом 2023 года.