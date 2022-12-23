Совфед РФ поддержал закон о пожизненном заключении за диверсии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации РФ поддержал закон о наказании вплоть до пожизненного срока за диверсии, согласно которому лица, принимающие участие в диверсионной деятельности будут преследоваться по уголовным статьям в плоть до пожизненного заключения.

Соответствующие наказание грозит за создание диверсионного сообщества, а также за обучение и содействие диверсиям. Кроме того, тюремное заключение последует за финансирование и пропаганду диверсионного сообщества.

Законопроект о пожизненном заключении за диверсионные действия приняли на рассмотрение в Госдуме РФ 14 декабря 2022 года. Ранее сайт KP.RU подробно писал об уголовной ответственности по каждой новой статье.

Спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным ранее назвал три новые статьи в Уголовному кодексу РФ с максимальным наказанием вплоть до пожизненного тюремного заключения: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».