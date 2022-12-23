Новак заявил, что санкции в энергетической отрасли приводят только к дефициту и инфляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Александр Новак заявил, что санкции в энергетической отрасли приводят только к дефициту и инфляции

По его словам, российские энергоресурсы востребованы в мире, несмотря на запреты и эмбарго, а в текущем году страна увеличит производство электроэнергии на 1%, потребление вырастет на 1,6%.

Как уточнил Новак, в этом году добыча угля в России останется на уровне прошлого года. Он также заявил, что добыча нефти в стране остается стабильной и компании перенастроили логистические схемы.

Новак также заявил, что инвестиции в нефтяную отрасль в мире снизились почти вдвое – с 700 до 400 млрд долларов, а Россия готова идти на понижение добычи в 2023 году, однако не будет торговать на условиях потолка цен на нефть.

Как писал сайт KP.RU, Новак также рассказал об ответных мерах России на введение потолка цен на нефть, отметив, что Москва не намерена продавать нефть странам, требующим соблюдения такое ограничение.