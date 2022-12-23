Госсовет Татарстана поддержал сохранение должности президента республики

Рустам Минниханов сохраняет титул президента Татарстана Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Рустам Минниханов останется президентом республики Татарстан до окончания его полномочий. Соответствующий законопроект принял в первом чтении региональный Госсовет в пятницу, 23 декабря 2022 года.

Председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин аргументировал это тем, что население Татарстана выбирало Минниханова именно на должность президента.

"Давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента", - уточнил Хабибуллин.

Как ранее писал сайт KP.RU, законопроект предусматривает, что новые главы региона будут именоваться раисами. Так в арабских странах именуют президентов государств. Решения принято дли приведения Конституции Татарстана в соответствие с российским законодательством.

Напомним, Татарстан остается единственным регионом Российской Федерации, где сохранилась должность президента.