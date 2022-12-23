Захарова заявила, что стратегия НАТО учитывается во внешней политике России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая стратегическая концепция НАТО до 2030 года, которая была принята на саммите в Мадриде, учитывается при разработке обновленной концепции внешней политики России, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «Парламентской газете», опубликованном на сайте министерства.

«В российской практике стратегического и внешнеполитического планирования используется самый широкий диапазон источников информации, поскольку стоит задача объективно оценить ситуацию в мире и перспективы ее дальнейшего развития», - заявила Захарова.

Она отметила, что изучаются, в частности, подходы влиятельных иностранных государств и межгосударственных объединений, включая недружественные, зафиксированные в их доктринальных документах.

Захарова подчеркнула, что к их числу относится и новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, принятая в 2022 году.

В июне 2022 года лидеры стран НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, согласно которой на восточном фланге численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек.

Как писал сайт KP.RU, в мае 2022 года госсекретарь США Блинкен сообщил, что новая стратегия Североатлантического альянса коснется сдерживания России. Отмечалось, что в новой стратегии альянс обозначит Россию как «непосредственную угрозу».

Ранее в Эстонии говорили о необходимости усилить восточный фланг НАТО. Как заявляла премьер-министр Эстонии Кая Каллас, прибалтийские государства намерены добиваться наращивания присутствия сил НАТО в регионе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял о главной цели НАТО: держать русских вне Европы, американцев - в Европе, а немцев - под контролем. Поэтому никуда после прекращения холодной войны философия доминирования, односторонних преимуществ не исчезла.

Он также подчеркивал, что за время своего существования НАТО едва ли может приписать себе хотя бы одну реальную историю успеха — она несёт разруху и страдания. Агрессия против Сербии, Ливии, уничтожение ливийской государственности, Ирак, Афганистан, которому Альянс последние 20 лет пытался привить демократию в своем понимании.