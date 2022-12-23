60-летний мужчина открыл стрельбу в Париже, погибли два человека

Полицейские задержали подозреваемого Фото: REUTERS

Два человека погибли в Париже в результате стрельбы, устроенной 60-летним мужчиной на улицах французской столицы в пятницу, 23 декабря 2022 года. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Еще несколько человек получили ранения. По предварительным данным, речь идет о шестерых жителях города. Им оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемый задержан полицейскими. Они проводят все необходимые оперативные мероприятия, в том числе устанавливают мотивы преступника.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале недели неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе, расположенном в районе Неа Смирни в Афинах. В результате были убиты двое мужчин, а одна женщина была ранена. Местные журналисты сообщили, что, по предварительным данным, речь идет о мафиозных разборках.