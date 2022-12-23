В «Укрэнерго» заявили, что дефицит в энергосистеме Украины остается существенным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине сохраняется дефицит существенный дефицит в энергосистеме, а также продолжаются ограничения в подаче энергии. Такое заявление в пятницу, 23 декабря, сделала национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«На утро 23 декабря дефицитная мощность в энергосистеме несколько уменьшилась, но остается существенной», - сказано в заявлении компании в Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения и дефицит мощности вызван повреждениями магистральных сетей, но на Украине продолжают работу все виды генерации энергии. Отмечается, что повреждения в электросети зарегистрированы на востоке страны, а аварийные работы на объекте начнут после получения разрешения от военнослужащих.

Напомним, экстренные отключения электроэнергии ранее применялось во многих регионах Украины, а в минувшую субботу, 17 декабря, «Укрэнерго» сообщило о значительном дефиците в украинской энергосистеме, осложненном непогодой.