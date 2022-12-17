"Укрэнерго" сообщило о значительном дефиците в украинской энергосистеме, осложненном непогодой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о значительном дефиците в энергосистеме Украины. Такое заявление было сделано в субботу, 17 декабря, в пресс-службе компании, где отметили, что данный дефицит осложняется непогодой, указав на дождь со снегом, а также сильный ветер и мороз, которые приводят к оледенению оборудования.

«Состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании, где также сообщают, что «ремонтные бригады работают круглосуточно».

Напомним, днем ранее, 16 декабря, «Укрэнерго» объявила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за повреждения энергетической инфраструктуры после массированных ракетных ударов в стране. В сообщении говорилось о повреждении подстанций магистральных сетей, тепловых электростанций, а также гидроэлектростанций. Незадолго до этого в офисе украинского президента сообщили об аварийном отключении света во всей Украине.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года