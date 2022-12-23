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НовостиПолитика23 декабря 2022 12:05

Кадыров заявил о существенных потерях ВСУ при зачистке Соледара

Плотным огнем из гранатометов российские военные накрывают вражеские позиции, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кадыров заявил о существенных потерях ВСУ при зачистке Соледара

Кадыров заявил о существенных потерях ВСУ при зачистке Соледара

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины несут существенные потери в ходе зачистки города Соледара в Донецкой области бойцами отряда «Ахмат», заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Плотным огнем из гранатометов они накрывают одну вражескую позицию за другой, заставляя противника нести существенные потери. Регулярные успехи в боестолкновениях с вражескими элементами воодушевляют наших бойцов на достижение еще лучших результатов. Они освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом и планомерно зачищают Соледар от их нежеланного присутствия», – написал он в Telegram.

Политик выразил уверенность, что зачистка города от украинских военных завершится очень быстро и российские войска «непременно утрут нос НАТО и всем ее приспешникам».

Как писал сайт KP.RU, ранее Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» провели успешную атаку на позиции противника в зоне специальной военной операции на Украине.