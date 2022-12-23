Кадыров заявил о существенных потерях ВСУ при зачистке Соледара Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины несут существенные потери в ходе зачистки города Соледара в Донецкой области бойцами отряда «Ахмат», заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Плотным огнем из гранатометов они накрывают одну вражескую позицию за другой, заставляя противника нести существенные потери. Регулярные успехи в боестолкновениях с вражескими элементами воодушевляют наших бойцов на достижение еще лучших результатов. Они освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом и планомерно зачищают Соледар от их нежеланного присутствия», – написал он в Telegram.

Политик выразил уверенность, что зачистка города от украинских военных завершится очень быстро и российские войска «непременно утрут нос НАТО и всем ее приспешникам».

Как писал сайт KP.RU, ранее Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» провели успешную атаку на позиции противника в зоне специальной военной операции на Украине.