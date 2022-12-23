Минобороны: ВКС России уничтожили более 80 боевиков при ударе по опорным пунктам под Артемовском

ВКС России уничтожили более 80 боевиков при ударе по опорным пунктам под Артемовском Фото: Александр КОЦ

Российская авиация уничтожила более 80 украинских военнослужащих и технику, нанеся удары по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска, об этом сообщило Министерство обороны России.

«На Донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск ДНР», — говорится в заявлении.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Как писал сайт KP.RU, помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что Киев понимает, что отступление ВСУ из Артемовска неизбежно. По его словам, об этом свидетельствует отход украинских военных из нескольких населенных пунктов, которыми они "хвастались" ранее.

Кроме того, офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ВСУ преднамеренно уничтожают инфраструктуру Артемовска всеми доступными средствами, несмотря на то, что российских войск в городе нет.

Ранее в начале декабря Вооруженные силы России взяли под огневой контроль основные дороги под Артемовском.