Турецкий полковник запаса предрек сокрушительный ответ России на передачу ЗРК Patriot Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия нанесет сокрушительный удар в ответ на передачу Украине ЗРК Patriot, об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Турции Садик Акьяр в интервью РИА Новости.

"Байден с нетерпением ждал визита Зеленского в США. Как и ожидалось, стороны договорились о поставках систем ПВО Patriot. Но на это, несомненно, последует сокрушительный ответ России. Что я имею в виду под словом "сокрушительный"? Одновременный ракетный обстрел по военной и логистической инфраструктуре сразу в нескольких городах Украины, либо расширение атак по всей линии фронта", - сообщил Садик Акьяр.

Он отметил, что "Россия знает об этих системах практически все. Эти системы не имеют никакого преимущества перед С-300 или С-400, с технической точки зрения считающимися противоположностью Patriot, но в сочетании с другими системами могут стать головной болью для ВС России".

Эксперт подчеркнул, что "в этом случае первостепенной целью российского оружия станут именно эти самые системы ПВО Patriot".

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин отмечал, что российские системы С-300 гораздо новее американских ЗРК Patriot. "Пэтриоты" являются старыми системами и они не работают так, как наши "С-300".

Владимир Путин заявил, что "говорят, "Пэтриоты" могут поставить. Мы пощелкаем и "Пэтриоты".

Кроме того, президент сообщал, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, а ВПК Украины, в отличие от российского, стремится к "обнулению".

15 апреля 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатическое ведомство направило ноту всем странам, в том числе и США, поставляющим на Украину оружие.

18 марта 2022 года глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что завозимые на территорию Украины грузы с западным оружием станут законной целью.