МАГАТЭ планирует постоянное размещение экспертов на украинских АЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует постоянное размещение экспертов на украинских АЭС, об этом говорится в опубликованном заявлении.

«МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп экспертов на четырех украинских АЭС», - сказано в сообщении.

Как отмечено, в это число входит и Чернобыльская АЭС.

Как писал сайт KP.RU, 2 декабря 2022 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что наблюдатели МАГАТЭ близки к приемлемому соглашению по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Кроме того, он отметил, что не имеет информации о том, что российские войска якобы собираются оставить Запорожскую АЭС и добавил, что в ближайшее время собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения проблемы ЗАЭС.

Также он подчеркивал, что с Украиной и Россией сложно договориться по вопросу о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

Ранее в феврале 2022 года в Минобороны России сообщили, что подразделениями российских ВДВ была достигнута договоренность с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС на время спецоперации.