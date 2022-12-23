Путин назвал обеспечение всех частей вооружением важнейшей задачей предприятий ОПК Фото: REUTERS

Обеспечение всех частей вооружением является важнейшей задачей предприятий ОПК, об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса в Туле.

"Ключевая задача предприятий ОПК обеспечить боевые части всем необходимым вооружением и снаряжением в полном объеме и надлежащего качества", - подчеркнул президент России.

Кроме того, Путин призвал совершенствовать качественные характеристики продукции предприятий ОПК с учетом полученного боевого опыта.

Как писал сайт KP.RU, 22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине.

Путин отметил, что "у нас база только растет. Мы развивали оборонную промышленность, военную науку и технологии. Чего-то не хватает, но у нас есть заделы, есть собственные ресурсы".

Ранее Путин подчеркнул, что Россия продолжит совершенствовать гиперзвуковые ракеты и наступательное вооружение.