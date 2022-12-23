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НовостиВ мире23 декабря 2022 15:39

Разведчик США Риттер заявил, что Путин обеспечил ВПК России всеми ресурсами

Россия обладает всеми ресурсами, чтобы достичь своих целей
Сергей ГАПЧУК
Разведчик США Риттер заявил, что Путин обеспечил ВПК России всеми ресурсами

Разведчик США Риттер заявил, что Путин обеспечил ВПК России всеми ресурсами

Фото: REUTERS

Благодаря политике Владимира Путина, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы достичь своих целей, об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Эта тактика говорит о том, что Россия не будет истощена, в отличие от Запада. Мы уже опустошили все склады, чтобы накачать Украину оружием», — сообщил Риттер.

Офицер высоко оценил действия российского лидера на фоне нарастающей агрессии НАТО и напомнил, что альянс увеличил военное присутствие в Польше, а также намерен приблизится к границам России за счет вступления Финляндии и Швеции.

Как писал сайт KP.RU, 22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине. У нас база только растет. Мы развивали оборонную промышленность, военную науку и технологии. Чего-то не хватает, но у нас есть заделы, есть собственные ресурсы.

Владимир Путин отмечал, что Россия продолжит совершенствовать гиперзвуковые ракеты и наступательное вооружение.

Кроме того, Мария Захарова подчеркнула, что новая стратегическая концепция НАТО до 2030 года, которая была принята на саммите в Мадриде, учитывается при разработке обновленной концепции внешней политики России.

Напомним, в июне 2022 года лидеры стран НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, согласно которой на восточном фланге численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек.

В мае 2022 года госсекретарь США Блинкен сообщал, что новая стратегия Североатлантического альянса коснется сдерживания России.