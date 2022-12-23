Разведчик США Риттер заявил, что Путин обеспечил ВПК России всеми ресурсами Фото: REUTERS

Благодаря политике Владимира Путина, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы достичь своих целей, об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Эта тактика говорит о том, что Россия не будет истощена, в отличие от Запада. Мы уже опустошили все склады, чтобы накачать Украину оружием», — сообщил Риттер.

Офицер высоко оценил действия российского лидера на фоне нарастающей агрессии НАТО и напомнил, что альянс увеличил военное присутствие в Польше, а также намерен приблизится к границам России за счет вступления Финляндии и Швеции.

Как писал сайт KP.RU, 22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине. У нас база только растет. Мы развивали оборонную промышленность, военную науку и технологии. Чего-то не хватает, но у нас есть заделы, есть собственные ресурсы.

Владимир Путин отмечал, что Россия продолжит совершенствовать гиперзвуковые ракеты и наступательное вооружение.

Кроме того, Мария Захарова подчеркнула, что новая стратегическая концепция НАТО до 2030 года, которая была принята на саммите в Мадриде, учитывается при разработке обновленной концепции внешней политики России.

Напомним, в июне 2022 года лидеры стран НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, согласно которой на восточном фланге численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек.

В мае 2022 года госсекретарь США Блинкен сообщал, что новая стратегия Североатлантического альянса коснется сдерживания России.