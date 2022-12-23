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НовостиПолитика23 декабря 2022 16:53

Владимир Путин забрался на боевую машину в Конструкторском бюро имени Шипунова

Президент России посетил предприятие ОПК в Туле
Сергей ГАПЧУК
Президент России Владимир Путин посетил Конструкторское бюро имени Шипунова в Туле

Президент России Владимир Путин посетил Конструкторское бюро имени Шипунова в Туле

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23 декабря 2022 года президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Тулу провел совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, российский лидер посетил Конструкторское бюро имени Шипунова, где ему был продемонстрирован один из образцов современной российской военной техники.

Владимир Путин поднялся и осмотрел боевую машину.

Как писал сайт KP.RU, на совещании Владимир Путин подчеркнул, что обеспечение всех частей вооружением является важнейшей задачей предприятий ОПК.

Он также призвал совершенствовать качественные характеристики продукции предприятий ОПК с учетом полученного боевого опыта.

Днем ранее Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине. Он отметил, что "у нас база только растет. Мы развивали оборонную промышленность, военную науку и технологии. Чего-то не хватает, но у нас есть заделы, есть собственные ресурсы".