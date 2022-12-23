Журналист BILD Репке осудил Германию за отправку Украине пятидесятилетних советских БМП

В Германии осудили Берлин за отправку Киеву пятидесятилетних советских БМП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия и страны Европы отправляют Украине устаревшие боевые машины в стремлении избавиться от них, но не задумываются о последствиях, заявил военный эксперт газеты BILD Юлиан Репке.

«Мне ужасно стыдно и больно! Европа так сильно хочет избавиться от советской техники, что отправляет Украине пятидесятилетние машины, боевая ценность которых равна нулю. За это украинские солдаты платят своими жизнями», – написал он в своем Twitter.

Как уточнил журналист, речь идет о БМП-1. Репке заявил, что у этой техники слабая броня и недостаточно сильное вооружение, поэтому у экипажа машины «едва ли есть шансы выжить после столкновения с противником».

Ранее в Министерстве обороны Германии сообщили об обмене между ФРГ, Словакией и Украиной, в рамках которого Братислава передаст Киеву свое оружие и оборудование, а взамен получит новую немецкую технику и вооружение.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября 2022 глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине 30 гусеничных БМП. Взамен ведомство планировало получить из Германии 15 танков Leopard, запчасти и боеприпасы к ним.