Минобороны России представило доказательства работы США и Украины с компонентами биооружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва на полях Девятой обзорной конференции государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве представила доказательства того, что Киев и Вашингтон работают с компонентами биологического оружия. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга в субботу, 24 декабря.

В Женеве российское военное ведомство представило доказательства проведения на украинской территории работ с компонентами биологического оружия и исследований возбудителей особо опасных, а также экономически значимых инфекций. Отмечается, что финансовую, а также научно-техническую и кадровую поддержку таким работам оказывали США.

В виде аргументов Москва привела видеоматериалы с позицией российских и зарубежных экспертов, показав также очевидцев и участников программы США по сокращению военной угрозы.

«Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института Сухопутных войск США Ричард Бошер, который ещё раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях», - заявил российский генерал.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны РФ также назвало высокопоставленных участников военно-биологической программы США на Украине.