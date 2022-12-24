Более 17% жителей Китая заразились коронавирусом в декабре 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае в период с 1 по 20 декабря текущего года зарегистрировано более 248 млн случаев заражения коронавирусом, что составляет около 17% населения страны. Об этом сказано в документе, который, как сообщается, был представлен на заседании Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, а позже неофициально загруженного в интернет.

В документе уточняется, что суточный уровень заболеваемости коронавирусом по Китаю 20 декабря 2022 года составил примерно 37 млн случаев. Как пишет газета South China Morning Post, с заболеванием COVID-19 в текущем месяце столкнулась половина населения Пекина, а также провинции Сычуань в центральной части страны.

Отмечается, что такие показатели не отмечены в официальном статистике заседания комитета, а проверить подлинность размещенных в интернете данных не представляется возможным.

Рост заболеваемости коронавирусом в Китае зарегистрировали в начале ноября этого года. Как писал сайт KP.RU, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков заявил, что КНР, ослабив на данный момент политику нулевой терпимости к COVID-19, может стать ежегодным «поставщиком» нового штамма коронавирусной инфекции.