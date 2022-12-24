Премьер Молдавии Гаврилица призвала граждан экономить энергоресурсы страны Фото: REUTERS

В ходе заседания комиссии по координации мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к гражданам республики поддерживать экономию потребления энергоресурсов в стране. Об этом информирует пресс-служба правительства Молдавии 24 декабря 2022 года.

Госпожа премьер призвала бытовых потребителей, государственные органы и предприятия продолжать кампанию по экономии электроэнергии, других энергоресурсов. Было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95% счетов компании "Молдовагаз ", - отметили в пресс-службе правительства.

Вместе с тем, она заявила, что точно так же были выплачены все текущие долги перед российским "Газпромом".

Напомним, премьер-министр Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика больше не зависит от поставок газа из России, заявил в воскресенье, 18 декабря 2022 года.

"Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом", - подчеркнул Спыну.

По его словам, альтернативным источником поставки голубого топлива стал "Энергоком", с которым заключено соглашение о покупке 100 млн кубометров газа в декабре 2022 года по цене более 1108 долларов за тысячу кубометров.