Молдавия заявила о достижении независимости от поставок российского газа

Премьер Молдавии утверждает, что страна больше не зависит от поставок российского газа Фото: REUTERS

Молдавия больше не зависит от поставок газа из России, заявил премьер-министр Андрей Спыну в воскресенье, 18 декабря 2022 года.

"Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом", - подчеркнул Спыну.

По его словам, альтернативным источником поставки голубого топлива стал "Энергоком", с которым заключено соглашение о покупке 100 млн кубометров газа в декабре 2022 года по цене более 1108 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Спыну заявил, что Молдавия с 5 декабря 2022 года из соображений безопасности засекретит точные данные по объемам накопленного в хранилищах газа. По его словам, гражданам будут сообщать, на сколько хватит накопленного газа, уточняя временной промежуток, но не объемы топлива в резервах.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал Минэнерго разобраться с ситуацией в Приднестровье, где часть поставок газа Молдавии продолжает оседать. Об этом он сказал на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, назвав эту ситуацию сложной.