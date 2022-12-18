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НовостиЭкономика18 декабря 2022 8:00

Молдавия заявила о достижении независимости от поставок российского газа

Вице-премьер Спыну заявил, что страна нашла альтернативный источник
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Премьер Молдавии утверждает, что страна больше не зависит от поставок российского газа

Премьер Молдавии утверждает, что страна больше не зависит от поставок российского газа

Фото: REUTERS

Молдавия больше не зависит от поставок газа из России, заявил премьер-министр Андрей Спыну в воскресенье, 18 декабря 2022 года.

"Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом", - подчеркнул Спыну.

По его словам, альтернативным источником поставки голубого топлива стал "Энергоком", с которым заключено соглашение о покупке 100 млн кубометров газа в декабре 2022 года по цене более 1108 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Спыну заявил, что Молдавия с 5 декабря 2022 года из соображений безопасности засекретит точные данные по объемам накопленного в хранилищах газа. По его словам, гражданам будут сообщать, на сколько хватит накопленного газа, уточняя временной промежуток, но не объемы топлива в резервах.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал Минэнерго разобраться с ситуацией в Приднестровье, где часть поставок газа Молдавии продолжает оседать. Об этом он сказал на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, назвав эту ситуацию сложной.