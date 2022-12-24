Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 24 декабря 2022 года провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и поздравил его с днем рождения, следует из информации на сайте Кремля. В субботу азербайджанскому президенту исполнился 61 год.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем рождения. Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.

Главы государств затронули также тему трехсторонних соглашений Москвы, Баку и Еревана по поводу обеспечения безопасности на границе Армении и Азербайджана.

Путин пожелал Алиеву здоровья, благополучия и успехов, уточняет пресс-служба президента Азербайджана.

Напомним, президент России Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Алиевым. Стороны обсудили реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана по Нагорному Карабаху.

"Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября этого года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе", - сообщили в Кремле 12 декабря.