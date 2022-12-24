Льготный режим для предприятий в сфере импортозамещения в России запустят с января 2023 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске с 1 января следующего года льготного режима работы предприятий, которые занимаются импортозамещением в составе промышленных кластеров. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера. Общая сумма субсидии на одного заявителя может составлять до 150 миллионов рублей», - сказано в заявлении.

Отмечается, что данное решение позволит поддержать российского производителя материалов, комплектующих и компонентной базы, которые работают в составе промышленных кластеров. Кроме того, постановление обеспечит восстановление нарушенных кооперационных связей, а также переход предприятий на российскую компонентную базу.

Напомним, в конце июля этого года президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, в том числе проекты по импортозамещению.