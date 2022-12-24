Российские войска уничтожили группу иностранных наемников в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины уничтожили в Донецкой народной республике группу иностранных наемников, сообщает Министерство обороны РФ.

«Российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В результате атаки ВС России украинские войска потеряли на Донецком направлении за сутки до 60 военнослужащих и наемников, а также четыре бронетранспортера и три пикапа.

Напомним, на этой неделе бойцы группы «Викинг» уничтожили опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой в ДНР. В здании, по которому был нанесен удар противотанковой управляемой ракетой, находилось до роты иностранных наемников. В результате произошел крупный пожар, который мог вспыхнуть после возгорания боекомплекта или горюче-смазочных материалов.