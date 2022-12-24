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НовостиПолитика24 декабря 2022 13:50

ВСУ нанесли мощный удар по Каховке в Херсонской области

Под обстрелом оказались центр города, завод электросварочного оборудования, рынок и набережная
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ нанесли мощный удар по Каховке в Херсонской области

ВСУ нанесли мощный удар по Каховке в Херсонской области

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли мощный артиллерийский удар по городу Каховка в Херсонской области, сообщает администрация Каховского округа.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли по Каховке самый мощный удар за время военного террора националистов по отношению к мирным жителям нашего округа. Под ударами оказались центр города, завод электросварочного оборудования, рынок и окрестности, набережная», – сказано в Telegram-канале администрации.

В результате ударов были повреждены жилые дома. Пока о погибших и раненных не сообщается. В настоящее время экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела. Жителей Каховки призвали покинуть опасные районы.

Напомним, на этой неделе глава поселка Любимовка в Каховском округе Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля. В экстренных службах сообщили, что в его машину заложили бомбу.