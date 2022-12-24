Вице-председатель Бундестага заявил, что Германии может грозить банкротство

У немцев складывается впечатление, будто Германия идет по пути дисфункционального государства, считает вице-председатель Бундестага Фото: REUTERS

Вице-председатель Бундестага Вольфганг Кубикки в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что у немцев складывается впечатление, будто Германия идет по пути дисфункционального государства.

"У многих жителей складывается ощущение, что Германия находится на пути к дисфункциональному государству. Инфраструктура, цены на энергоносители и неспособность бундесвера защитить страну - мы должны противодействовать этому сейчас, иначе дела будут плохи", - считает он.

Кубикки призвал избранных представителей ведомств удерживать на плаву страну в условиях кризиса, "чтобы приумножать благосостояние страны и ее граждан, а не угрожать ему".

"Если мы продолжить действовать в том же духе, выплачивая годами помощь в рамках борьбы с энергетическим кризисом, то нам, возможно, грозит если не государственный социализм, то государственное банкротство", - продолжал он.

Кубикки отметил, что 110 млрд евро, запланированные на импорт энергоресурсов выльетя в нехватку средств в других сферах.

"Мы не можем долгое время находиться в этом кризисном финансовом состоянии, в таком случае будет недостаточно денег для инвестиций", - полагает зампред Бундестага.

Напомним, Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что показатель потребления газа в Германии на сегодняшний день классифицируется как критический.

"Потребление на 48-й и 49-й календарной неделе было всего на 12% ниже эталонного значения за последние четыре года и ... находится в критическом диапазоне", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Регулятор заявляет, что данная ситуация оценивается как критическая, если экономия голубого топлива с поправкой на температуру составляет менее 15%.