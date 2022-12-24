Премьер Орбан заявил, что рост цен на энергоносители стоил Венгрии 10 млрд евро

Рост цен на энергоносители подтолкнул страны к опасной ситуации, считает премьер Венгрии Орбан Фото: REUTERS

Рост цен на энергоносители из-за санкций Евросоюза против России после начала спецоперации в Украине стоил Венгрии 10 млрд долларов. Об этом заявил в опубликованном интервью газете Magyar Nemezet премьер-министр республики Виктор Орбан.

"Рост цен на энергоносители подтолкнул страны к опасной ситуации, - пояснил Орбан, - Разница в 10 млрд евро - большие деньги, которые сегодня уходят из венгерской экономики".

По его словам, в прошлом году Венгрия тратила на энергоносители примерно 7 млрд евро.

Он считает, что цены на энергоносители упали бы "в мгновение ока", если снять санкции с России. Уменьшилась бы инфляция, и "Венгрия могла бы планировать в следующем году экономический рост не на 1,5%, а даже на 5%", сказал премьер.

В ходе работы над новым пакетом санкций глава Еврокомиссии заявляла, что новый пакет направлен на ослабление российской экономики. ЕС ожидает, что ограничения повлияют на возможность России финансировать и дальше спецоперацию в Украине. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что . ЕС будет работать до тех пор, пока Украина не победит.