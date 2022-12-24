Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях

Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях, заявил Мирошник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины приказали насильно мобилизовать в Харьковской и Херсонской областях 35 тысяч человек, заявил бывший посол Луганской народной республики в России Леонид Мирошник.

«Пришло подтверждение, что Киев провел плановую насильственную мобилизацию на территориях Херсонской и Харьковской областей. Ранее было известно, что украинское Минобороны спустило план по принудительной мобилизации «коллаборантов» на территориях Херсонской и Харьковской областей на пушечное мясо – 15 и 20 тысяч соответственно», – написал он в Telegram.

Как объяснил дипломат, жителей вышеуказанных регионов ставят перед выбором: либо подписывать контракт, либо садиться в тюрьму, либо его родные и близкие подвергаются насилию. По словам Мирошника, насильно мобилизованные из Херсона уже находятся на передовой.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский своим личным приказом распорядился проводить всеобщую мобилизацию только в русскоязычных областях страны.