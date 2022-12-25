Российские разведчики ударили по окопам ВСУ в лесополосе под Купянском

Российские разведчики ударили по позициям ВСУ из гранатомета Фото: "КП" Архив

Разведчики 6-й армии Западного военного округа с помощью дрона обнаружили скопление украинских войск в лесополосе на Купянском направлении, после чего произвели удар по ним из гранатомета. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 25 декабря 2022 года.

Разведчик с позывным "Горелый" продемонстрировал корреспонденту, как ведется обнаружение противника, скрывающегося в окопах. После этого выдвинулся на позиции гранатометный расчет, ударив по полученным координатам.

При отходе российский расчет АГС открыл огонь на поражение из огнестрельного оружия.

Как ранее писал сайт KP.RU, на этой неделе военные группы "Викинг" Западного военного округа уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в районе Марьинки в Донецкой народной республике.

Опорный пункт был поражен с помощью корректировки артиллерии. В здании, по которому был нанесен удар противотанковой управляемой ракетой, находилось до роты иностранных наемников.