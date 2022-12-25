Глава МИД КНР Ван И заявил о серьезных трудностях в отношениях Китая и США

Китай обвинил США в ухудшении отношений между странами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения Пекина и Вашингтона столкнулись с серьезными трудностями по вине Белого дома. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Его слова приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат обвинил Соединенные Штаты в провокациях и попытках "вопиющего сдерживания", что и привело к ухудшению отношений между странами.

"Поскольку США упрямо продолжали воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая, китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями", - подчеркнул Ван И.

Руководитель МИД КНР на этом фоне призвал Вашингтон изменить курс на рациональное восприятие Пекина и следовать рациональной позиции сотрудничества, которая принесет только пользу всем сторонам.

Как ранее писал сайт KP.RU, Ван И заявил, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Китаем и Россией в 2022 году укрепилось, став более прочным и зрелым. Дипломат также обратил внимание на тесное экономическое сотрудничество между странами, которые приближаются к цели довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов.

Напомним, глава Белого дома Джозеф Байден уверен, что США обгонят Китай по темпам роста экономики в 2022 году. По словам американского лидера, это будет большим историческим достижением.

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