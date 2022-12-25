Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев изменился до неузнаваемости

Далеко не все поклонники смогли узнать Петра Чернышева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муж артистки Анастасии Заворотнюк, российский фигурист Петр Чернышев изменился до неузнаваемости ради преображения в короля на новом ледовом шоу "История любви Шахерезады".

Гримерам удалось так сильно "состарить" Петра Чернышева, что узнать его получалось далеко не всем поклонникам. Грим, борода, седые волосы, яркое облачение и корона – все это предельно запутало "установление личности". Неизменным осталось только одно – практически безупречное катание на льду.

Фирменными трюками Татьяны Навки в вип-партере любовался ее муж Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, премьеру посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В конце шоу он подарил своей супруге Татьяне Навке шикарный букет и страстный поцелуй.

Подробнее о том, как прошла премьера ледового шоу "История любви Шахерезады" в воскресенье, 25 декабря 2022 года, читайте в материале на сайте KP.RU.