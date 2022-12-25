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НовостиЗвезды25 декабря 2022 9:44

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев изменился до неузнаваемости

Зрители не узнали фигуриста на премьере нового ледового шоу
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Далеко не все поклонники смогли узнать Петра Чернышева

Далеко не все поклонники смогли узнать Петра Чернышева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муж артистки Анастасии Заворотнюк, российский фигурист Петр Чернышев изменился до неузнаваемости ради преображения в короля на новом ледовом шоу "История любви Шахерезады".

Гримерам удалось так сильно "состарить" Петра Чернышева, что узнать его получалось далеко не всем поклонникам. Грим, борода, седые волосы, яркое облачение и корона – все это предельно запутало "установление личности". Неизменным осталось только одно – практически безупречное катание на льду.

Фирменными трюками Татьяны Навки в вип-партере любовался ее муж Дмитрий Песков

Фирменными трюками Татьяны Навки в вип-партере любовался ее муж Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, премьеру посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В конце шоу он подарил своей супруге Татьяне Навке шикарный букет и страстный поцелуй.

Подробнее о том, как прошла премьера ледового шоу "История любви Шахерезады" в воскресенье, 25 декабря 2022 года, читайте в материале на сайте KP.RU.