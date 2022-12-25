Новак допустил возможность ремонта "Северных потоков" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Александр Новак считает, что техническая возможность ремонта "Северных потоков" еще сохраняется, однако на восстановление трубопроводов необходимы деньги и время.

Также он акцентировал внимание на том, что сейчас назвать точную стоимость и продолжительность ремонта нельзя, поскольку ведется расследование, а операторы не допускаются к информации.

- Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура, - заявил Новак ТАСС.

Еще в октябре 2022 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных сроках восстановления трех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". По словам официального представителя Кремля, пока какие-либо сроки отсутствуют, так как в текущих условиях их определить невозможно.

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