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Политика7 января 2022 12:29

Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала армии Анатолия Квашнина

Квашнин умер в возрасте 75 лет
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью героя России генерала армии Анатолия Квашнина. О его смерти стало известно в пятницу, 7 января. Квашнин скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Слова Путин передал его пресс-секретарь, Дмитрий Песков. Он сообщи, что президент приносит свои соболезнования в связи с печальным событием.

"Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух", - сказал Песков журналистам.

Как ранее писал сайт kp.ru, служебная биография Анатолия Квашнина уникальна: выпускник автотракторного факультета Курганского машиностроительного института совершил самый высокий карьерный рост в истории вооруженных сил СССР и России, пройдя все ступени армейских должностей от заместителя командира танковой роты до начальника Генштаба. А по пути на вершину карьеры он окончил две военные академии. И даже при этом в войсках многие офицеры за глаза называли его «пиджаком», - впрочем, как и всех, кто пришел на службу из гражданских вузов и не окончил военных училищ.