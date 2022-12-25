Жители Армении раскрыли, как относятся к притоку в страну россиян

Жители Армении позитивно относятся к росту числа мигрантов из России Фото: REUTERS

Армяне ответили на вопрос, как они относятся к притоку россиян в страну. Как следует из результатов опроса компании MPG, более 75% жителей Армении позитивно восприняли увеличение числа мигрантов из России.

Так, полностью положительно относятся к такому явлению 40,1% респондентов, скорее положительно – 35,5%, скорее отрицательно – 10,5%, полностью отрицательно – 11,7%.

При этом почти 80% участников опроса уверены, что такая тенденция окажет позитивное влияние на экономику государства.

Опрос проведен с 5 по 10 декабря 2022 года методом телефонных звонков. Охват исследования составил 1,1 тысячи человек. Погрешность не превышает 3%.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой отменить льготы и повысить налоги для россиян, которые покинули страну, но продолжают работать на российские компании удаленно.

Спикер Государственной думы добавил, что большинство граждан России не поддерживает "беглецов", считая подобное поведение предательством.

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