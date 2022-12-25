Володин предложил повысить налоги для покинувших страну россиян

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой отменить льготы и повысить налоги для россиян, которые покинули страну, но продолжают работать на российские компании удаленно.

"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство".

Спикер Государственной думы добавил, что большинство граждан России не поддерживает "беглецов", считая подобное поведение предательством.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава российского Минцифры Максут Шадаев сообщил депутатам Госдумы, что около 100 тысяч IT-специалистов уехали из России в 2022 году. По его словам, порядка 80% из покинувших страну "айтишников" продолжают работать на компании из РФ, находясь на территории дружественных стран.

Напомним, Максут Шадаев рассказал журналистам, что Минцифры России работает над условиями программы возвращения в РФ специалистов в сфере IT. По его словам, в этой ситуации вопрос "экономических условий" не стоит.