В Кабуле в дипломатическом районе прогремел взрыв Фото: REUTERS

В столице Афганистана – Кабуле в воскресенье, 25 декабря, прогремел взрыв, об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на секретаря полицейского управления города Халида Задрана.

Он уточнил, что взрыв произошел в 6-м округе Кабула недалеко от бензоколонки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Задран не пояснил, что послужило причиной взрыва.

Отмечалось, что взрыв произошел в дипломатическом районе Дар-уль-Аман в Кабуле.

Как писал сайт KP.RU, 5 сентября 2022 года российское посольство в Кабуле подверглось дерзкой атаке, в результате которой несколько человек погибли, и более десятка получили ранения. Уточнялось, что в результате взрыва погибли, как минимум 2 человека и 11 оказались ранены. Подрыв у дипломатического представительства совершил смертник, который пытался подобраться как можно ближе к зданию диппредставительства, но был вычислен охраной. Как передало РИА Новости со ссылкой на свой источник, взрыв у посольства России в Афганистане произошел, когда российский дипломат вышел для того, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. В результате теракта у посольства России в Кабуле сам дипломат и охранник-россиянин оказались ранеными.