Трамп назвал Джо Байдена умственно отсталым демократом Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении назвал демократов радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а нынешнего американского лидера Джо Байдена - умственно отсталым демократом.

«Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Кроме того, он поздравил американский минюст, назвав его «министерством несправедливости», и пожелал «всем любви».

Как писал сайт KP.RU, 8 ноября 2022 года Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в переходе к «коммунизму». Трамп заявил, что признаком этого перехода является преследование властями политических противников.

Он призвал остановить «начало коммунизма» и заявил, что политика демократов привела к превращению США в «страну третьего мира».

15 декабря 2022 года Трамп анонсировал «важное заявление», которое бывший глава Белого дома обещал сделать на своей странице в соцсети Truth Social, оказалось рекламой: спустя сутки после выхода заинтриговавшего всех ролика Трамп объявил о запуске собственной коллекции NFT.