Трамп призвал остановить «начало коммунизма» в США

Трамп заявил, что в США наступает коммунизм и призвал его остановить. Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в переходе к «коммунизму». Трамп заявил, что признаком этого перехода является преследование властями политических противников.

Во время своего выступления на митинге в Огайо Трамп рассказал, какие претензии предъявляли ему сотрудники правоохранительных органов и назвал «больными» сотрудников соответствующих ведомств.

«Я думаю, мы пропустили социализм. Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма», - цитирует Трампа ТАСС.

Экс-президент призвал остановить «начало коммунизма» и заявил, что политика демократов привела к превращению США в «страну третьего мира».

Тем временем в Техасе неизвестный напал на сенатора-республиканца Круза с банкой, которую швырнул в политика.

Зарубежные СМИ также пишут, что день выборов в конгресс грозит стать самым мрачным в президентстве Байдена.