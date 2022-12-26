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НовостиПолитика25 декабря 2022 21:08

Медведев: Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации

Замглавы Совбеза России назвал целью СВО прекращение существования киевского неонацистского режима
Мария ПАВЛОВА
Дмитрий Медведев заявил, что Россия приложит все усилия для выполнения целей спецоперации.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия приложит все усилия для выполнения целей спецоперации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия приложит все усилия для достижения целей СВО на Украине, в частности, ликвидации киевского неонацистского режма. Об этом заявил замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев назвал основные цели специальной военной операции в статье для для «Российской газеты», которая была опубликована в воскресенье 25 декабря.

«Это - защита наших соотечественников на новых территориях, которые после проведенных в них референдумов вошли в состав России. Денацификация отвратительного, почти фашистского режима Украины. Полная демилитаризация украинского государства. Гарантии от агрессий в будущем», - написал зампред Совета безопасности.

Также Медведев назвал расширение НАТО «подготовкой к войне» с Россией и заявил о невозможности доверительного и уважительного диалога с «англосаксонским миром».

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что все цели спецоперации, которую проводит Россия на Украине, будут достигнуты.

Тем временем крымский политолог Батурин объяснил, что такое демилитаризация и денацификация на Украине, подчеркнув, что у России есть четкая цель.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как на Украине годами работала сеть лагерей, где детей учили ненавидеть русских.