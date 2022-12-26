Дмитрий Медведев заявил, что Россия приложит все усилия для выполнения целей спецоперации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия приложит все усилия для достижения целей СВО на Украине, в частности, ликвидации киевского неонацистского режма. Об этом заявил замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев назвал основные цели специальной военной операции в статье для для «Российской газеты», которая была опубликована в воскресенье 25 декабря.

«Это - защита наших соотечественников на новых территориях, которые после проведенных в них референдумов вошли в состав России. Денацификация отвратительного, почти фашистского режима Украины. Полная демилитаризация украинского государства. Гарантии от агрессий в будущем», - написал зампред Совета безопасности.

Также Медведев назвал расширение НАТО «подготовкой к войне» с Россией и заявил о невозможности доверительного и уважительного диалога с «англосаксонским миром».

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что все цели спецоперации, которую проводит Россия на Украине, будут достигнуты.

Тем временем крымский политолог Батурин объяснил, что такое демилитаризация и денацификация на Украине, подчеркнув, что у России есть четкая цель.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как на Украине годами работала сеть лагерей, где детей учили ненавидеть русских.