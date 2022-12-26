Страны Евросоюза нарастили поставки вина в Россию

ЕС наращивает экспорт вина в Россию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страны Евросоюза увеличивают поставки вина в Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.

Как следует из данных статистического ведомства, за август-октябрь 2022 года страны ЕС поставили в Россию на 43 процента больше вина, чем за тот же период прошлого года. Это составило около миллиона гл вина.

Сообщается, что в лидерах увеличения экспорта вина в Россию такие страны, как Франция, Германия, Италия, Латвия, Австрия, Болгария, Хорватия, Эстония и Финляндия.

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