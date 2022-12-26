На Западе назвали слабое место ЗРК Patriot

Россия готова "пощелкать" ЗРК Patrit, воспользовавшись их слабым местом Фото: REUTERS

Россия может уничтожить американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в случае их поставки на Украину, воспользовавшись слабым местом этого вооружения. Об этом заявил обозреватель Пол Иддон в материале для журнала Forbes.

По его словам, российские Вооруженные силы легко воспользуются низкой мобильностью данной противовоздушной системы, которую очень сложно увести из-под удара.

"В то время как для работы одной батареи может потребоваться всего три человека, для ее перемещения и настройки всех ее компонентов требуется до 90 человек", - аргументировал журналист.

Как ранее писал сайт KP.RU, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, и этот очередной пакет включает поставку систем Patriot.

Напомним, президент России Владимир Путин уверен, что в случае поставки на Украину американских ЗРК Patriot российские войска их "пощелкают".