Число погибших при снежном шторме в США выросло до 46 человек

Соединенные Штаты завалило снегом Фото: REUTERS

Снежный шторм, накрывший Соединенные Штаты в минувший уик-энд, унес жизни по меньшей мере 46 человек. Об этом сообщил телеканал NBC с уточнением, что данные представлены на вечер воскресенья.

Летальные исходы зафиксированы в 12 американских штатах: Висконсин, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.

Непогода также привела к массовым отключениям электроэнергии. По предварительным данным, без света остались около 200 тысяч жителей США.

Как ранее писал сайт KP.RU, 24 декабря США и Канаду накрыл так называемый взрывной циклон, который принес много снега и резкий перепад температур. Во многих штатах и провинциях температура воздуха понизилась с 0 градусов по Цельсию до -10 всего лишь за полчаса. Ситуацию осложнил штормовой ветер со снегом.