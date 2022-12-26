Военный аналитик Прохватилов назвал «чудо-оружие», которое можно использовать против ВСУ

Военный аналитик Прохватилов предложил использовать против ВСУ ракеты «Сатана» с неядерными боеголовками Фото: кадр из видео

Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов предложил использовать против Вооруженных сил Украины ракеты «Сатана» с неядерными боеголовками.

«У нас есть чудо-оружие. Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты, которые называются «Сатана». И можно ее использовать гораздо умнее. То есть поместить конвенциональную боеголовку. Небольшое количество ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника», – заявил он в беседе с Ura.ru.

При этом,как считает Прохватилов, нужно доказать Западу, что при ударах по ВСУ использовались именно неядерные боеголовки. Для этого эксперт предложил пригласить представителей Соединенных Штатов и показать, что в шахте нет ядерных снарядов. Он объяснил, что это необходимо для того, чтобы США не восприняли применение Сатаны как атаку ядерными ракетами.

Напомним, ранее генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь сопоставил новую российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» с предыдущей версией и назвал ее «Сатаной» в квадрате».