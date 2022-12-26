Муж Виктории Нуланд объяснил необходимость «войны США с Россией» Фото: пресс-служба Минобороны США

Соединенные Штаты обязаны противостоять России в конфликте на Украине, чтобы защитить «либеральную гегемонию», считает политолог и муж замгоссекретаря США Виктории Нуланд Роберт Каган.

«Защита Украины – это защита либеральной гегемонии. Когда сенатор-республиканец Митч Макконнелл и другие говорят, что Соединенные Штаты имеют жизненно важные интересы на Украине, они не имеют в виду, что США будет непосредственно угрожать поражение Украины. Они имеют в виду, что либеральный мировой порядок окажется под угрозой, если Украина проиграет», – заявил он в статье для Foreign Affairs.

Таким образом Каган попытался объяснить «мир, основанный на правилах», в нарушении которого на Западе не раз обвиняли Россию. По мнению политолога, разжигание военного конфликта на Украине является национальным интересом США. Как считает муж Нуланд, с начала XX века Соединенные Штаты защищают «либеральную гегемонию» в мире, а когда отвлекаются на свои внутренние проблемы, то Европа и Азия начинают мировые войны.

Напомним, ранее в США признали, что события на Украине сближают Россию и Турцию.