Оборона Тайваня зафиксировала 47 летательных аппаратов Китая у острова

В зоне Тайваньского пролива оказались 7 кораблей ВМС НОАК и 71 летательный аппарат, отмечает оборона Тайвань Фото: REUTERS

Оборонное ведомство Тайваня за минувшие сутки к 26 декабря 2022 года зарегистрировало в зоне Тайваньского пролива 7 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 71 летательный аппарат. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства с уточнением о том, что 47 единиц военной авиации пересекли срединную линию и приблизились к острову.

"Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 по Москве) вокруг Тайваня был обнаружен 71 летательный аппарат и 7 кораблей НОАК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 47 летательный аппаратов Китая пересекали срединную линию Тайваньского пролива и заходили в опознавательную зону ПВО к югу от острова.

Военные Тайваня наблюдали за активность НОАК при помощи кораблей, поднимали воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы (ЗРК).

12 декабря 2022 года в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Тайваня зашли 29 самолетов НОАК, в том числе 18 стратегических бомбрадировщиков, заявило Министерство обороны острова. Оборонное ведомство острова зафиксировало 18 стратегических бомбардировщиков H-6, истребитель J-11 и два противолодочных самолета Y-8. В ответ на действия Пекина Тайбэй поднял в воздух самолеты и развернул зенитные ракетные комплексы.