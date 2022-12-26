Страны НАТО потребовали от Вучича убрать баррикады на севере Косово в течение суток

Страны НАТО потребовали от Вучича убрать баррикады на севере Косова в течение суток
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Страны НАТО поставили ультиматум президенту Сербии Александару Вучичу, потребовав от него убрать баррикады на севере Косово в течение суток.
По информации телеканала Pink, ультиматум сербскому лидеру направили послы Германии, Великобритании, Италии, США и Франции. В противном случае страны НАТО угрожают дать премьеру Косово карт-бланш на проведение силовой операции на севере непризнанной республики.
Президент Сербии направил на границу с Косово начальника Генерального штаба страны Милана Мойсиловича, который заявил о необходимости присутствия сербских войск на приграничной территории.
Как писал сайт KP.RU, обстановка в северных районах Косово, где компактно проживает сербское меньшинство, продолжает оставаться крайне неспокойной. Власти Косово проводят под надуманными предлогами аресты бывших полицейских сербской национальности, захватывают местные избиркомы в преддверии запланированных муниципальных выборов.