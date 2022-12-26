Apple отказалась адаптировать свои смартфоны под российскую сотовую связь

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Операторы России не смогли договориться с Apple о поддержке работоспособности функций передачи голоса по сети LTE (VoLTE), а также звонках по Wi-Fi (VoWiFi) в смартфоны, работающие в российских сетях на смартфонах iPhone 14.

Как передает «Коммерсантъ», в «Вымпелкоме» («Билайн») такой отказ объяснили тем, что подобная опции ограничены производителем. В Tele2 отметили, что VoLTE и VoWiFi тестировали на телефонах с начала этого года, однако после марта 2022 года Apple перестала сотрудничать с провайдерами в России.

В МТС сообщили об аннулировании VoLTE на iPhone 14. В «Мегафоне» также подтвердили ограничения в VoWiFi, однако уточнили, что абоненты оператора смогут звонить через приложение eMotion.

Представители «Вымпелкома» указал на отсутствие необходимых настроек для VoWiFi, которое не позволит раздавать интернет с iPhone 14 в полной мере. Уточняется, что параметры приходится прописывать вручную. Кроме того, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что в крупных городах примерно 60% голосового трафика проходит через VoLTE.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал, что такое VoLTE, познакомив с характеристикой, а также технологией и областью применения.