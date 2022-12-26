Вице-премьер Новак прогнозирует снижение скидки на российскую нефть в течение четырех недель Фото: REUTERS

Скидка на российскую нефть бренда Urals сократится в течение четырех месяцев, считает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«В прошлый раз на стабилизацию новых логистических цепочек потребовалось около четырех месяцев, в этот раз будет примерно столько же», – сказал он в интервью ТАСС.

По словам вице-премьера, дисконт на российскую нефть вырос за последний месяц из-за удлинения экспортных маршрутов. После стабилизации логистических цепочек цены сгладятся, отметил Новак.

Ранее стало известно, что Китай приостановил закупки российской нефти в ожидании скидки из-за потолка цен.

Напомним, ранее Запад впервые в истории применил такой инструмент как потолок цен на нефть. Предельный уровень недавно был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Но сегодня нефть марки Brent торгуется на уровне 80 долларов, а Urals (это основная марка российской нефти) торгуется с дисконтом.