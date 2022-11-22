Bloomberg: Китай приостановил закупки российской нефти в ожидании скидки из-за потолка цен

Китай приостановил закупки российской нефти в ожидании скидки из-за потолка цен Фото: REUTERS

Китайские компании частично приостановили закупки нефти из России, ожидая скидку после введения потолка цен на российское черное золото, рассказали участники рынка, знакомые с ситуацией.

По информации Bloomberg, некоторые партии нефти из России с отгрузкой в декабре 2022 до сих пор не проданы, поскольку клиенты в Китае пока не спешат закрыть сделки. Отмечается, что они ждут дальнейшего развития событий после того, как страны «Большой семерки» применят лимит цен на российскую нефть.

Как подчеркивается, в сообщении китайские компании готовы соблюдать ограничения цен на нефть, даже если официальные власти КНР не поддержат введение потолка. Вместе с тем ожидается, что установленный уровень цен будет не сильно отличаться от текущих котировок, рассказали источники агентства.

Ранее стало известно, что группа стран G7 и Австралия достигли договоренности об установлении потолка цен на российскую нефть.

Сайт KP.RU разбирался, чем потолок цен на нефть грозит России.

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