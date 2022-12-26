Кремль готовит переговоры Путина с Си Цзиньпином Фото: EAST NEWS

Кремль готовит переговоры президента России Владимира Путина с председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Формат переговоров пока не определен, добавил пресс-секретарь главы государства.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время своего визита в Китай передал главе КНР Си Цзиньпину послание от президента России, где отмечался беспрецедентный уровень диалога, а также кооперации двух стран.

В данном послании также отмечалась уверенность в поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом Коммунистической партии Китая.